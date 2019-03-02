По итогам двух месяцев в России увеличилась добыча нефти на 3,7%

В России в январе — феврале 2019 года объем добычи нефти и газового конденсата увеличился на 3,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщает «Коммерсантъ».

Объем составил 91,42 млн тонн. Среднесуточная добыча за этот период достигла 11,36 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут снизиться добыча и экспорт нефти, если будут приняты новые санкции США. 27 февраля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Если закон примут, то Россия, скорее всего, не сможет добывать столько нефти, сколько сейчас. У российских нефтяников не будет возможности ни купить, ни арендовать, ни получить любым другим способом товары, услуги, технологии и финансирование, которые применяются при добыче нефти, если их стоимость выше $1 млн или $5 млн за год. При этом санкции не коснутся работающих проектов.



