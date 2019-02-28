В России могут снизиться добыча и экспорт нефти, если будут приняты новые санкции США

27 февраля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Если закон примут, то Россия, скорее всего, не сможет добывать столько нефти, сколько сейчас, сообщают «Ведомости».

У российских нефтяников не будет возможности ни купить, ни арендовать, ни получить любым другим способом товары, услуги, технологии и финансирование, которые применяются при добыче нефти, если их стоимость выше $1 млн или $5 млн за год. При этом санкции не коснутся работающих проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что новый законопроект о санкциях США в отношении России среди прочего предлагает меры в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности. Предполагается, что все они причастны к инциденту в Керченском проливе.