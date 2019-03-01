Экс-глава Минюста РТ требует экспертизы по «делу КАИ»

Фото: Реальное время

По делу о хищении 95 млн рублей по госконтракту КАИ должна быть назначена судебная техническая экспертиза. Без нее нельзя полагаться на вывод следствия о том, что под видом изобретения заказчику — Минобрнауки РФ — представили купленный в Китае образец. Об этом сегодня в Вахитовском суде заявил журналистам Мидхат Курманов, экс-глава Минюста РТ, а ныне адвокат подсудимого Марата Галеева.

Курманов рассказал, что сотрудниками ГСУ МВД РТ экспертиза не назначалась и не проводилась, поскольку на момент возбуждения дела принятая Минобрнауки РФ установка уже была разобрана.

Напомним, в хищениях обвиняют экс-директора ООО «Нур-тех» Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и завкафедрой КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева. Вину все трое не признают.

Сегодня на заседании суд отказал в ходатайстве Галеева о привлечении его жены в качестве четвертого защитника.