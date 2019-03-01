Казанский суд не допустил к защите жену фигуранта «дела КАИ»

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Сегодня в Вахитовском райсуде Казани вновь не смог стартовать процесс по делу о хищении 95 млн рублей по госконтракту КНИТУ-КАИ. Как передает журналист «Реального времени», суд установил, что минимум один из подсудимых не был уведомлен о заседании за пять предусмотренных законом суток.

В результате на заседании суд лишь установил личности как обвиняемых — завкафедрой КАИ Виктора Гуреева, директора центра «Нур» Загира Исрафилова и экс-директора фирмы «Нур-тех» Марата Галеева, так и потерпевших — помощника ректора и начальника правового управления КАИ.

Подсудимый Галеев заявил ходатайство с просьбой допустить к его защите жену, в том числе как специалиста с бухгалтерским образованием. Против выступил лишь гособвинитель. Суд в итоге посчитал, что с защитой Галеева справятся и три его договорных адвоката, профессиональных юриста.

Заседание отложено на 15 марта.

Напомним, все трое обвиняемых вину не признают. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Галеева и Гуреева обвиняют в злоупотреблениях полномочиями — первого по ст. 201, второго — по ст. 285 УК РФ.