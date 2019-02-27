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Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» после лишения миль и платинового статуса

17:10, 27.02.2019
Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» после лишения миль и платинового статуса
Фото: Максим Платонов

Соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и создатель информационного портала «Такие дела» подал в суд иск против авиакомпании «Аэрофлот».

Заявление зарегистрировано 27 февраля. Алешковский просит вернуть ему платиновый статус и накопленные мили, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Москвы Алексея Черникова.

Напомним, «Аэрофлот» лишил накопленных миль и «платинового» уровня Алешковского за негативные публикации о компании. Алешковский выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения «Аэрофлота» о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время.

Вместе с изображением директор «Таких дел» разместил комментарий, который касался гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. Позднее Алешковский принес главе «Аэрофлота» извинения.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Алешковским.

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