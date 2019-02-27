Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» после лишения миль и платинового статуса
Соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и создатель информационного портала «Такие дела» подал в суд иск против авиакомпании «Аэрофлот».
Заявление зарегистрировано 27 февраля. Алешковский просит вернуть ему платиновый статус и накопленные мили, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Москвы Алексея Черникова.
Напомним, «Аэрофлот» лишил накопленных миль и «платинового» уровня Алешковского за негативные публикации о компании. Алешковский выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения «Аэрофлота» о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время.
Вместе с изображением директор «Таких дел» разместил комментарий, который касался гендиректора авиакомпании Виталия Савельева. Позднее Алешковский принес главе «Аэрофлота» извинения.
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Алешковским.БизнесТранспортУслуги
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