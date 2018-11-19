«Аэрофлот» лишил миль главу фонда «Нужна помощь» Алешковского за негативные публикации

«Аэрофлот» лишил накопленных миль председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора издания «Такие дела» Дмитрия Алешковского за негативные публикации о компании.



Алешковский получил электронное письмо от «Аэрофлота», в котором сообщалось, что руководство авиакомпании закрыло его счет в программе «Аэрофлот Бонус» и отобрало «платиновый» уровень. Компания также понизила уровень счета его подарочной карты, говорится в сообщении Алешковского в Facebook.

Отмечается, что причиной стали «негативные высказывания» в адрес компании.



Ранее Алешковский выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения «Аэрофлота» о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время. Вместе с изображением директор «Таких дел» разместил комментарий, который касался генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.