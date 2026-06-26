АТОР: в Крыму находится порядка 150–200 тыс. туристов

Сегодня на полуострове ввели режим ЧС регионального характера для стабилизации экономики

Фото: Галия Шакирова

На Крымском полуострове находится порядка 150—200 тыс. туристов, из них 30—40 тыс. — организованные. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на собственных аналитиков.

По данным АТОР, 80% туристов приехали в Крым на личных автомобилях. Те, кто прибыл на поезде, могут прервать отдых и воспользоваться поездами компании «Гранд Сервис Экспресс» из Керчи.

Сегодня в Крыму и городе Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он направлен на упорядочение вопросов экономического характера и обеспечение стабильной работы всех сфер жизнеобеспечения населения. По словам Аксенова, правовой режим чрезвычайной ситуации позволит оперативнее принимать необходимые управленческие решения и координировать работу систем обеспечения.

Напомним, в республике наблюдаются перебои с водоснабжением, электричеством и топливом. РСТ предложит меры поддержки туристической отрасли Крыма из-за снижения спроса в два раза.

Денис Петров