Председатель совета фонда «Нужна помощь» Алешковский извинился перед главой «Аэрофлота»

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор издания «Такие дела» Митя Алешковский извинился перед генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Лично перед Савельевым я извинился. Готов, если он захочет это услышать от меня еще раз, то, пожалуйста. Виталий Геннадьевич, лично вас я прошу меня простить за то, что я лично вас обидел», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Алешковсский отметил, что может подать в суд на «Аэрофлот» за лишение бонусных миль.

Ранее «Аэрофлот» лишил накопленных миль и «платинового» уровня Алешковского за негативные публикации о компании. Компания также понизила уровень счета его подарочной карты.

Алешковский выложил в соцсетях скриншот внутреннего распоряжения «Аэрофлота» о запрете части сотрудников использовать мобильные телефоны в служебное время. Вместе с изображением директор «Таких дел» разместил комментарий, который касался Савельева.