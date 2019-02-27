В России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера

Фото: Олег Тихонов

Правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.

О подготовке изменений президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент поручил немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. Он отметил, что, несмотря на повышение пенсий, в ряде регионов пенсионеры получили столько же из-за того, что региональные власти уменьшили дополнительные выплаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что срочная необходимость индексации была вызвана получением множества писем с жалобами на выплату пенсий. В правительстве уже поддержали превышающие прожиточный минимум выплаты пенсионерам. Перерасчет пенсий затронет 12% пенсионеров.