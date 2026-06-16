На карте Казани в «Яндекс Картах» перестал отображаться общественный транспорт

При этом в соседних со столицей городах Татарстана такой проблемы не наблюдается

Пользователи «Яндекс Карт» отмечают, что на карте Казани в сервисе перестал отображаться общественный транспорт. При этом в соседних со столицей городах Татарстана, например в Зеленодольске, такой проблемы не наблюдается:

— К сожалению, сейчас данные о движении транспорта не поступают в онлайн-сервисы от перевозчиков. Как только их поставщик наладит передачу, мы сделаем все возможное, чтобы метки появились как можно быстрее, — сказано в сообщении сервиса.

О проблемах, которые возникли именно в Казани, на данный момент неизвестно.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества сторон. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова