На время саммита Россия — АСЕАН временно изменили работу железнодорожной станции «Казань-1»

В целях обеспечения безопасности пассажиров введены три основных изменения

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением саммита Россия — АСЕАН на железнодорожном вокзале «Казань-1» вводятся временные ограничения и усиленные меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Изменения в организации движения, направленные на обеспечение транспортной безопасности, будут действовать до 23:59 18 июня 2026 года. Ключевые нововведения для пассажиров:

Изменение платформы: для посадки и высадки будет использоваться исключительно перрон и пассажирская платформа №5.

для посадки и высадки будет использоваться исключительно перрон и пассажирская платформа №5. Разделение потоков: для разграничения пассажиропотока аэроэкспрессов (сообщение Казань-1 — Аэропорт) и поездов дальнего следования установлены временные ограждения.

для разграничения пассажиропотока аэроэкспрессов (сообщение Казань-1 — Аэропорт) и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Контроль доступа: допуск в зону отправки и прибытия аэроэкспрессов будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты (пункты досмотра), расположенные в главном здании вокзала и восточном турникетном комплексе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, с момента введения ограничений и до 23:59 18 июня 2026 года на маршруте Казань-1 — Аэропорт изменяется порядок посадки. Посадка на поезда, следующие в аэропорт, будет осуществляться только на станциях «Казань-1» и «Вахитово». На всех остальных промежуточных остановках посадка пассажиров будет запрещена.

Напомним, что в период с 17 по 19 июня 2026 года для транспортного обслуживания саммита Россия — АСЕАН между Казанью и аэропортом будет запущено более 80 дополнительных пригородных электропоездов.

Зульфат Шафигуллин