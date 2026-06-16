КФУ занял 20-е место в национальном рейтинге университетов по итогам 2025 года

Также в топ-50 вошел Казанский государственный медицинский университет, который занял 48-е место в общем рейтинге

Фото: Максим Платонов

Рейтинговое агентство RAEX на форуме «Три миссии российского образования» представило 15-й ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России RAEX-100. В список 2026 года вошли университеты из 30 регионов страны, при этом заметное представительство сохранили ведущие образовательные центры.



Казанский федеральный университет занял 20-е место в RAEX-100 с рейтинговым баллом 3,743 из 5. По условиям для получения качественного образования он расположился на 23-й позиции, по уровню востребованности выпускников работодателями также на 23-м месте, а по уровню научно-исследовательской деятельности занял 12-ю строчку, подтвердив высокие показатели в научной сфере.

Напомним, что ранее КФУ попал в топ-20 вузов России с лучшей репутацией у работодателя: 16,9% руководителей доверяют качеству подготовки в университете.

Также в топ-50 вошел Казанский государственный медицинский университет, который занял 48-е место в общем рейтинге. По условиям для получения образования он находится на 43-й позиции, по востребованности выпускников — на 64-м месте, а по уровню научно-исследовательской деятельности — на 69-й строчке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

КНИТУ-КАИ расположился только на 60-й строчке рейтинга, набрав 2,4 балла из 5 возможных. По уровню востребованности выпускников работодателями вуз расположился на 90-м месте.

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняли московские и петербургские вузы. Первое место вновь получил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, вторую строчку сохранил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, третьим стал Московский физико-технический институт. В пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».



Наталья Жирнова