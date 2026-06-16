Роспотребнадзор взял на контроль объекты, задействованные в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Под наблюдением находятся 96 объектов, включая гостиницы, предприятия общественного питания, поставщиков продуктов, транспортные объекты и аэропорт

Более 300 специалистов санитарно-эпидемиологической службы Татарстана обеспечат санитарную безопасность саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Из них 177 человек будут работать непосредственно на объектах, задействованных в проведении международного мероприятия, сообщает пресс-служба РПН.

По данным РПН по РТ, под контролем находятся 96 объектов, включая гостиницы, предприятия общественного питания, поставщиков продуктов, площадки проведения саммита, транспортные объекты и аэропорт. Дополнительно контролируются поставщики продовольствия из других регионов России.

Также специалисты проводят внеплановые проверки с лабораторными исследованиями пищевой продукции, питьевой воды и других объектов санитарного надзора. Также ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, воды и радиационного фона.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для иностранных участников, прибывающих международными рейсами, в аэропорту Казани организован круглосуточный санитарно-карантинный контроль. В саммите Россия — АСЕАН ожидается участие более тысячи представителей 16 делегаций из 13 стран мира. Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия находятся на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Наталья Жирнова