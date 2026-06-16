На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать свыше 2,7 тыс. УИКов
Из них 65 территориальных и в том числе шесть окружных участковых избирательных комиссий
На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать свыше 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
В процессе организации и проведения кампании по выборам будут задействованы 65 территориальных (в том числе шесть окружных) и 2 743 УИК Татарстана.
Выборы депутатов нижней палаты российского парламента пройдут по смешанной системе. Татарстанские избиратели получат возможность проголосовать как за политическую партию, так и за кандидата по своему одномандатному округу.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября.
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