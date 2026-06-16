На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать свыше 2,7 тыс. УИКов

Из них 65 территориальных и в том числе шесть окружных участковых избирательных комиссий

Фото: Дарья Пинегина

На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать свыше 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В процессе организации и проведения кампании по выборам будут задействованы 65 территориальных (в том числе шесть окружных) и 2 743 УИК Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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