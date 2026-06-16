МВД России отметило Татарстан среди субъектов с высокой смертностью в ДТП

Ежегодно порядка тридцати пяти регионов оказываются в так называемой красной зоне, не достигая плановых показателей по снижению аварийности и смертности на дорогах

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Около сорока регионов России характеризуются повышенной аварийностью и высоким уровнем смертности на перекрестках. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин на пресс-конференции, посвященной старту всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», сообщают «Известия».

По его словам, в перечень территорий с наиболее сложной ситуацией в сфере дорожной безопасности входит и Татарстан наряду с рядом других субъектов страны.

Понарьин отметил, что ежегодно порядка тридцати пяти регионов оказываются в так называемой красной зоне, не достигая плановых показателей по снижению аварийности и смертности на дорогах, при этом в целом по стране федеральные целевые ориентиры выполняются.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этот список также вошли Адыгея, Башкирия, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский и Забайкальский края, а также Саратовская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Томская, Ульяновская области, Санкт-Петербург и другие.

Напомним, что ранее в Татарстане опубликовали обновленный антирейтинг компаний, водители которых чаще всего нарушали правила дорожного движения с января по май 2026 года. На первом месте оказалась «Лаборатория РТХ», водители которой зафиксировали 434 нарушения ПДД.



Наталья Жирнова