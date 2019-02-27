Минсельхоз РФ выступил против предложения ФТС по расширению продуктового эмбарго
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ не поддержало инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению продуктового эмбарго.
В ведомстве подчеркнули, что предложение ФТС создаст риски для российских производителей, а также может привести к перебоям с поставками для жителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова.
Издание отмечает, что власти РФ могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго, если против страны будут введены новые санкции.
Напомним, ранее правительство РФ продлило срок действия продуктового эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели санкции против России. Ввоз продуктов запрещен с территорий США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины, Республики Албания, Черногории, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн.Общество
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