Минсельхоз РФ выступил против предложения ФТС по расширению продуктового эмбарго

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ не поддержало инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению продуктового эмбарго.

В ведомстве подчеркнули, что предложение ФТС создаст риски для российских производителей, а также может привести к перебоям с поставками для жителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова.

Издание отмечает, что власти РФ могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго, если против страны будут введены новые санкции.

Напомним, ранее правительство РФ продлило срок действия продуктового эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели санкции против России. Ввоз продуктов запрещен с территорий США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украины, Республики Албания, Черногории, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн.