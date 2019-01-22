В Самаре 11 человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой

В Самаре 11 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Кировском районе города.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что семерым из них была оказана амбулаторная помощь. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, доставлены в ожоговый центр больницы им. Пирогова в состоянии средней степени тяжести, передает «Интерфакс».

В пресс-службе МЧС по Самарской области сообщили, что всего от водовода, на котором произошла утечка, запитан 471 жилой дом, 17 детских садов, 15 школ и 9 медицинских учреждений. Аварийной бригадой ЗАО «ПТС» проведены работы по переключению жителей города на резервную схему горячего водоснабжения.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы отопления погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.