СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы отопления.

Ночью 28 сентября во дворе одного из домов, расположенного на Измайловском проспекте, произошел прорыв магистральной трубы отопления, в результате чего было затоплено общественное заведение. Два посетителя 1998 года рождения, которые в этот момент находились в нем, получили термические ожоги и погибли.



Дело возбуждено по признакам ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»), сообщили в городском управлении СК.

Расследование по данному факту продолжается.

В июле в Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой. Тогда ЧП вызвало автомобильную пробку.