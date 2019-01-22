Зинэтула Билялетдинов: «Мы чем-то похожи с Бердыевым»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в передаче «Игра слов» на КХЛ ТВ, записанной во время праздничного вечера, посвященного Матчу звезд, поделился мнением о своем коллеге — главном тренере футбольного клуба «Рубин».

— Вы знакомы с Курбаном Бердыевым?

— Знаю его, да.

— Как вам кажется, у кого веселее пресс-конференции — у вас или у него?

— Сложно сказать. Ну мы похожи чем-то, наверное.

Он, может быть, не так много говорит, но говорит то, что необходимо, — сказал Билялетдинов в эфире КХЛ ТВ.