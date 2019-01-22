Зинэтула Билялетдинов: «Мы чем-то похожи с Бердыевым»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в передаче «Игра слов» на КХЛ ТВ, записанной во время праздничного вечера, посвященного Матчу звезд, поделился мнением о своем коллеге — главном тренере футбольного клуба «Рубин».
— Вы знакомы с Курбаном Бердыевым?
— Знаю его, да.
— Как вам кажется, у кого веселее пресс-конференции — у вас или у него?
— Сложно сказать. Ну мы похожи чем-то, наверное.
Он, может быть, не так много говорит, но говорит то, что необходимо, — сказал Билялетдинов в эфире КХЛ ТВ.СпортХоккей Татарстан
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