ФСБ начала проверку в Магнитогорске после анонимных писем с угрозами взрывов

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, которые поступили нескольким горожанам на электронную почту.

Согласно тексту письма, в нем неизвестный предупреждает горожан о минировании больниц, учебных заведений и рынка. Также сообщается, что взрывы якобы произойдут «после захода солнца», а преступникам «нечего терять».

В настоящее время силовики проверяют данную информацию совместно с другими службами по ранее отработанному алгоритму, сообщает «Коммерсант».



Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске, но Следком призвал не доверять данной информации.

