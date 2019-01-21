Жители Магнитогорска получили письма по электронной почте с предупреждениями о взрывах

В Магнитогорске несколько жителей получили на электронную почту письма с предупреждениями о взрывах в общественных местах. Скриншот сообщения опубликован в местном паблике «Черное& Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно тексту письма, в нем неизвестный предупреждает горожан о минировании больниц, учебных заведений и рынка. Также сообщается, что взрывы якобы произойдут «после захода солнца», а преступникам «нечего терять».

По словам пользователей в соцсетях, сейчас в Магнитогорске проходят эвакуации из нескольких школ. Также горожане скептически отнеслись к письмам, пояснив, что «текст был напечатан малограмотным человеком, лет 15-17».

«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — обратились к жителям города в администрации Магнитогорска.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске, но Следком призвал не доверять данной информации.

