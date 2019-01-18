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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске — СМИ

07:18, 18.01.2019
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске — СМИ
Фото: Салават Ахметзянов

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность боевиков в интернете.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

На следующий день недалеко от места трагедии взорвалась «Газель». Ряд СМИ сообщили о связи между этими событиями. Заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев заявил, что версию теракта в Магнитогорске подтвердили три проверенных источника.

Происшествия
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