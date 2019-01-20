Правительство Франции потребовало от Японии объединить Renault и Nissan

Власти Франции потребовали от Японии осуществить объединение двух компаний — Renault и Nissan, в настоящее время входящие в единую холдинговую корпорацию.

Требование было выдвинуто французской делегацией в составе генерального директора Агентства государственного участия Мартена Виаля и директора кабинета министра экономики Эмманюэля Мулена во время визита в Токио, сообщила японская газета Nikkei.

Издание сообщает, что скоро будет назначен новый председатель совета директоров Nissan вместо арестованного ранее Карлоса Гона. Французский концерн обладает таким правом согласно текущему договору о партнерстве.

В настоящее время Renault имеет 43,4% акций Nissan, а также имеет возможность назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса.

Напомним, Renault начнет продавать в России автомобили через интернет с доставкой на дом.