Renault начнет продавать в России автомобили через интернет с доставкой на дом

Французский автоконцерн Renault планирует продавать российским клиентам свои машины через интернет.

Предварительно, онлайн-шоурум будет запущен весной 2019 года, когда выйдет флагманская модель компании — купе-кроссовер Renault Arkana. О ценах на автомобиль информации пока нет.

Онлайн-шоурум Renault также предполагает после полной оплаты стоимости автомобиля его доставку до дома покупателя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Добавим, онлайн-шоурум Renault был создан в 2016 году. Спустя некоторое время там появилась возможность внести часть суммы и забронировать любой понравившийся автомобиль, но для этого нужно было приехать к дилеру.

Напомним, ранее британский телеведущий Джереми Кларксон, создавший передачу Top Gear, опубликовал колонку с рейтингом наиболее неудачных автомобилей 2018 года.