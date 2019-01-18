Renault начнет продавать в России автомобили через интернет с доставкой на дом
Французский автоконцерн Renault планирует продавать российским клиентам свои машины через интернет.
Предварительно, онлайн-шоурум будет запущен весной 2019 года, когда выйдет флагманская модель компании — купе-кроссовер Renault Arkana. О ценах на автомобиль информации пока нет.
Онлайн-шоурум Renault также предполагает после полной оплаты стоимости автомобиля его доставку до дома покупателя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Добавим, онлайн-шоурум Renault был создан в 2016 году. Спустя некоторое время там появилась возможность внести часть суммы и забронировать любой понравившийся автомобиль, но для этого нужно было приехать к дилеру.
Напомним, ранее британский телеведущий Джереми Кларксон, создавший передачу Top Gear, опубликовал колонку с рейтингом наиболее неудачных автомобилей 2018 года.БизнесТранспорт
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