Суд в Японии продлил арест Карлоса Гона до 1 января

Токийский окружной суд продлил арест экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.



Срок ареста истечет 1 января, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гон повторно арестован токийской прокуратурой по новому обвинению. Следователи считают, что в качестве руководителя Nissan он мог переложить на эту компанию личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — в материале «Реального времени».