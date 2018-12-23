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Суд в Японии продлил арест Карлоса Гона до 1 января

22:31, 23.12.2018
Суд в Японии продлил арест Карлоса Гона до 1 января
Фото: carfactum.ru

Токийский окружной суд продлил арест экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

Срок ареста истечет 1 января, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гон повторно арестован токийской прокуратурой по новому обвинению. Следователи считают, что в качестве руководителя Nissan он мог переложить на эту компанию личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — в материале «Реального времени».

Происшествия
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