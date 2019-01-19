СМИ: администрация Трампа намерена ограничить работу китайских IT-компаний

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ, который может ввести дополнительные ограничения для китайских IT-компаний. Документ расширяет полномочия министерства торговли США в плане оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Новый указ может быть направлен на осложнение работы высокотехнологичных компаний из Китая. Этого требуют интересы национальной безопасности, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если указ будет принят, то под удар в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE, отмечает агентство.

Напомним, что 1 декабря в Канаде по требованию США задержали председателя правления Huawei Мэн Ваньчжоу — дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя. Американские власти обвиняют ее в нарушении торговых санкций против Ирана.