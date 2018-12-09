МИД Китая вызвал посла США после задержания финансового директора Huawei

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал посла США в Китае и выразил протест в связи с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

«Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием», — приводит ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства КНР.

Лэ Юйчэн также призвал США немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер.

Заместителя председателя правления Huawei Мэн Ваньчжоу — дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя — задержали в Ванкувере 1 декабря. США требуют выдать ее по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

