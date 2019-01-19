Итоги недели в Удмуртии: Бречалов и Путин, УФАС против правительства и тараканы в столовой

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель региона доложил об основных показателях социально-экономического развития республики и пригласил главу государства на торжества, посвященные столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, которые пройдут в Ижевске осенью. Также Бречалов провел встречи с рядом федеральных министров и дал интервью федеральным СМИ.

Удмуртское УФАС России выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при определении компаний, которые построят два детских сада. В ведомстве считают, что правительство Удмуртии, Минэкономики республики, а также ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом» заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию. Компаниям были выделены земельные участки без проведения торгов. Между тем в УФАС отмечают, что фактически построенные здания детских садов планируются к выкупу за счет средств федерального и регионального бюджета. Такая схема используется для ухода от проведения конкурентных процедур при определении подрядчика по строительству зданий детских садов, считают в УФАС.

На должность удмуртского природоохранного межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Алексей Быков. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор 11 января. С октября 2015 года замещал должность прокурора Сарапульского района. Также на этой неделе состоялось назначение заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Эту должность заняла Наталья Шавшукова из Екатеринбурга.



Следственный комитет организовал проверку после сообщения о том, что в одной из школ Ижевска дети в обедах находили насекомых. Ранее в местных СМИ сообщалось о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в столовой городского лицея №56, где допускается антисанитария. В частности, дети неоднократно обнаруживали в приготовленных блюдах тараканов. А руководство образовательного учреждения не предпринимало никаких действий по устранению данной проблемы. В рамках проверки следователями будет обеспечена всесторонняя проверка изложенных фактов, по результатам чего будет принято процессуальное решение.

На этой неделе Удмуртстат опубликовал данные по инфляции в Удмуртии по итогам 2018 года. Она составила 3,8%. В декабре потребительские цены в среднем повысились на 0,8%. Так, в 2017 году был зафиксирован самый низкий показатель инфляции в Удмуртии за последние годы — 1,4%, годом ранее он достигал 3,7%, а в 2015-м превышал 11%.



