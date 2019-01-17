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СК проверит информацию о насекомых в школьных обедах в Ижевске

08:21, 17.01.2019 125
СК проверит информацию о насекомых в школьных обедах в Ижевске
Фото: pixabay.com

Следственный комитет организовал проверку по информации о том, что в одной из школ Ижевска дети в обедах находили насекомых.

Ранее в местных СМИ сообщалось о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в столовой городского лицея №56, где допускается антисанитария. В частности, дети неоднократно обнаруживали в приготовленных блюдах тараканов. А руководство образовательного учреждения не предпринимало никаких действий по устранению данной проблемы.

В рамках проверки следователями будет обеспечена всесторонняя проверка изложенных фактов, по результатам чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Роспотребнадзор закрыл казанскую пекарню «Трефоль» из-за рыжих тараканов.

Общество Удмуртия
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