Наталья Шавшукова из Екатеринбурга назначена замминистра сельского хозяйства Удмуртии

Остававшуюся долгое время вакантной должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии заняла Наталья Шавшукова. В ведомстве она будет курировать животноводство. К своим обязанностям она приступает с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Наталья Шавшукова родилась в 1981 году в Свердловске. В 2010 году с отличием окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». С 2002 года по настоящее время занимала ведущие должности в АО «Уралплемцентр» в Екатеринбурге.

До настоящего времени у министра сельского хозяйства Ольги Абрамовой не было ни одного заместителя. При этом положением предусмотрено наличие двух заместителей.