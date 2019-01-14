Бречалов пригласил Путина в Ижевск на 100-летие Калашникова

Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента РФ на празднование дня рождения Михаила Калашникова в Ижевск.

Бречалов рассказал главе государства, что 19 сентября в Ижевске будет проведен Форум оружейников, а 10 ноября планируется отпраздновать 100-летие знаменитого конструктора. Глава Удмуртии пригласил Путина посетить одно из этих событий.

«У нас идут большие объемы реконструкции центральной площади, многих объектов в Ижевске. Не все получится, конечно, сделать, потому что есть главный корпус Оружейного завода и многие другие объекты, но все-таки город существенно преобразится именно в 2019 году. Поэтому приглашаем. Уверен, что на очень хорошем уровне проведем», — приводит слова Бречалова пресс-служба президента РФ.

Путин поблагодарил за приглашение, но твердого обещания приехать не дал.