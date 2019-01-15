Алексей Быков назначен природоохранным прокурором Удмуртии

На должность удмуртского природоохранного межрайонного прокурора назначен старший советник юстиций Алексей Быков. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор 11 января.

Сегодня прокурором Удмуртской Республики Артемом Николаевым Быков был представлен коллективу, руководителю Управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике и министру природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее пост и. о. природоохранного межрайонного прокурора республики занимала Ольга Богатырева.



Юрий Быков родился в 1979 году, окончил УДГУ по юридической специальности. Он служит в органах прокуратуры с 2000 года. С октября 2015 года замещал должность прокурора Сарапульского района.



Отметим также, что сегодня в Удмуртии состоялось назначение заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Эту должность заняла Наталья Шавшукова из Екатеринбурга.