«Газпром» обжаловал решение суда о списании долга 9 млрд рублей за газ жителям Чечни

«Газпром межрегионгаз Грозный» подал жалобу на решение суда о списании задолженности населения Чеченской Республики за газ в размере 9 млрд рублей.

«В настоящее время на судебный акт ответчиком подана апелляционная жалоба» — приводит ТАСС сообщение пресс-службы региональной прокуратуры, которая выступает истцом.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».



В «Газпром межрегионгаз» заявили, что будут обжаловать решение суда Грозного, так как не считают долги безнадежными.

