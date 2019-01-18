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Промышленность

«Газпром» обжалует решение суда по долгам жителей Чечни

12:33, 18.01.2019
«Газпром» обжалует решение суда по долгам жителей Чечни
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов на 9 млрд рублей. В компании не считают долги безнадежными.

«Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы «Газпром межрегионгаза».

Напомним, что накануне районный суд Грозного по иску правительства Чечни обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность с населения за газ на сумму 9 млрд рублей.

В республиканской прокуратуре пояснили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность, в результате чего могли произойти протесты.

ПромышленностьЭнергетика
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