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Нерезиденты 16 января купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ

23:26, 18.01.2019
Нерезиденты 16 января купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ
Фото: скриншот yandex.ru

Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Один из участников телефонной конференции представителей Минфина РФ с инвесторами сообщил, что нерезиденты приобрели 40% ОФЗ на аукционах, проведенных Министерством финансов России 16 января, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Минфин РФ на первых аукционах 2019 года разместил два выпуска облигаций федерального займа со сроком погашения через 5 и 10 лет соответственно. Общий объем ОФЗ составил рекордную с 25 июля сумму — 35,142 млрд рублей по номиналу.

ЭкономикаФинансы
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