Минфин РФ на первых аукционах 2019 года разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей

Министерство финансов РФ 16 января в полном объеме разместило в ходе первых с начала 2019 года аукционов два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД) со сроком погашения через 5 и 10 лет соответственно.



Отмечается, что были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму — 35,142 млрд рублей по номиналу.

По данным Минфина, в ходе каждого из аукционов спрос на бумаги вдвое превысил предложение. Средневзвешенная доходность составила 8,17 и 8,32 процента соответственно.



Напомним, что в 2018 году Минфин РФ смог разместить облигации федерального займа (ОФЗ) чуть более чем на 1 трлн рублей. Это 60,3 процента от запланированных изначально 1,66 трлн рублей.