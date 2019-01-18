Банк России в 2018 году установил новый рекорд по закупкам золота

Банк России в 2018 году закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 тонн, что стало новым рекордом.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2017 году, когда регулятор приобрел 7,2 млн унций. По сравнению с 2017 годом в прошлом году закупки увеличились на 22,2%, следует из материалов Центробанка.

В результате запасы золота в международных резервах ЦБ к концу 2018 года достигли 67,9 млн унций (около 2112 т), а стоимость золота достигла $86,9 млрд, что составляет 18,6% всех резервов.

Напомним, что за 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 млрд долларов. К 11 января их объем достиг 472,6 млрд.