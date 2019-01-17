Международные резервы России превысили 472 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 11 января достигли 472,6 миллиарда долларов.

Согласно материалам Центробанка, с 4 января по 11 января объем международных резервов увеличился с 468,5 миллиарда долларов США до 472,6 миллиарда. Рост за неделю составил 4,1 миллиарда долларов, или 0,9%.

Отметим, что за 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов.

Ранее в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова говорилось, что международные резервы скоро покроют весь внешний долг РФ, что позволит обезопасить страну в случае введения новых санкций.

