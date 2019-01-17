«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Казань
«Аэрофлот» отменил рейс в Казань из-за плохой погоды в Шереметьево. Кроме того, отменены вылеты в Мурманск, Архангельск, Анапу, Софию, Лион, Анталью, Вену и Осло.
Решение принято «в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево», сообщается на сайте перевозчика.
Также авиакомпания изменила расписание нескольких рейсов из/в Шереметьево в пятницу, 18 января. Среди них — рейсы из Оренбурга, Ижевска, в Хельсинки и Копенгаген.
В «Аэрофлоте» отмечают, что прибывшие на регистрацию пассажиры «будут обеспечены всем необходимым».БизнесТранспорт УдмуртияТатарстан
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