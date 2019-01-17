Выращенное на обратной стороне Луны растение умерло
Китайские ученые сообщили о провале биологического эксперимента на обратной стороне Луны.
В рамках первых опытов доставленные аппаратом «Чанъэ-4» на лунную поверхность семена хлопчатника дали первые всходы. Однако спустя два дня растение погибло, передает агентство «Синьхуа».
Также на Луну зонд привез хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, дрозофил и дрожжи. Они продолжают выращиваться внутри космического аппарата.
Напомним, основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.
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