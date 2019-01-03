Эксперт: полет китайского аппарата на Луну войдет в итоги 2019 года

Фото: China National Space Administration / Xinhua News Agency

Сегодня китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.

Аппарат уже прислал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны, снятый с близкого расстояния.

«3 января в 10.26 по местному времени (05.26 мск) «Чанъэ-4» успешно сел на обратную сторону Луны», — цитирует ТАСС сообщение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Моисеев рассказал, что к концу века Луна может быть использована как база для добычи ракетного топлива и материалов для тяжелых конструкций.

«Поэтому многие страны на Луну смотрят с большим интересом и готовятся к следующим миссиям. Полет китайского аппарата очень важен, это большое космическое событие. Это войдет в итоги 2019 года», — приводит его слова Russia Today.

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.