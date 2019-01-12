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В Сети появилось видео посадки китайского аппарата на обратную сторону Луны

01:31, 12.01.2019
В Сети появилось видео посадки китайского аппарата на обратную сторону Луны
Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

Ролик опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.

Общество
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