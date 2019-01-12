В Сети появилось видео посадки китайского аппарата на обратную сторону Луны
В Сети появилось видео посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Ролик опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).
China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7
— CGTN (@CGTNOfficial) 11 января 2019 г.
Напомним, лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.Общество
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