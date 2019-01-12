В Сети появилось видео посадки китайского аппарата на обратную сторону Луны

В Сети появилось видео посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

Ролик опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

— CGTN (@CGTNOfficial) 11 января 2019 г.

Напомним, лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.