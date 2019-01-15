Китайский космический аппарат вырастил хлопок на поверхности Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» провел биологический эксперимент на обратной стороне Луны.
В рамках первых опытов доставленные на лунную поверхность семена хлопчатника дали первые всходы, сообщило Центральное телевидение Китая.
【嫦娥四号完成人类首次月面生物实验】北京时间1月15日，嫦娥四号上搭载的生物科普试验载荷发布最新试验照片，照片显示试验搭载的棉花种子已长出嫩芽，这也标志着嫦娥四号完成了人类在月面进行的首次生物实验。这株植物嫩芽后续还将继续生长，有望成为月球上的第一片绿叶。#科技中国 #嫦娥四号 pic.twitter.com/6xQU3z6ml5
— 中国新闻社 (@CNS1952) 15 января 2019 г.
Также на Луну зонд привез хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, дрозофилы и дрожжи. Они выращиваются внутри космического аппарата.
Напомним, лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря.
Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.
3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.
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