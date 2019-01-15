Китайский космический аппарат вырастил хлопок на поверхности Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» провел биологический эксперимент на обратной стороне Луны.

В рамках первых опытов доставленные на лунную поверхность семена хлопчатника дали первые всходы, сообщило Центральное телевидение Китая.

Также на Луну зонд привез хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, дрозофилы и дрожжи. Они выращиваются внутри космического аппарата.

Напомним, лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря.

Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

3 января «Чанъэ-4» совершил посадку на Луне. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это одним из важнейших событий 2019 года.

