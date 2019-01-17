Пентагон начал искать пути противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая

Пентагон начал разрабатывать меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая. Так, предполагается отслеживать пролет ракет с помощью соответствующих датчиков в космическом пространстве.

Еще одним направлением деятельности является разработка способов выведения из строя баллистических ракет сразу же после их пуска. В этих целях рассматривается вариант оснащения новыми типами ракетного оружия истребителей-невидимок F-35, которые могут патрулировать места предположительных ракетных пусков, пишет «Интерфакс».

Напомним, 26 декабря Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин. Позже СМИ опубликовали видео пуска «Авангарда».

Американское издание The National Interest после пуска сообщило, что военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету.