СМИ опубликовали видео пуска сверхзвуковой ракеты «Авангард»
В сети появилось видео испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Ранее сообщалось, что Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин.
«Авангард» — межконтинентальный ракетный комплекс, анонсированный Путиным как сверхзвуковое оружие.ПромышленностьОПК
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