Американские СМИ об испытаниях «Авангарда»: «Мы беззащитны»
The National Interest прокомментировало испытания российской ракеты с гиперзвуковывм планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».
«Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету», — пишет издание.
Испытания подтвердили возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 Махов – свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет блоку, например, обогнуть Землю по экватору за час и 20 минут.
Накануне Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин. Позже СМИ опубликовали видео пуска «Авангарда».ПромышленностьОПК
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