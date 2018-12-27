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Промышленность

Американские СМИ об испытаниях «Авангарда»: «Мы беззащитны»

22:32, 27.12.2018 1
Американские СМИ об испытаниях «Авангарда»: «Мы беззащитны»
Фото: скриншот

The National Interest прокомментировало испытания российской ракеты с гиперзвуковывм планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

«Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету», — пишет издание.

Испытания подтвердили возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 Махов – свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет блоку, например, обогнуть Землю по экватору за час и 20 минут.

Накануне Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин. Позже СМИ опубликовали видео пуска «Авангарда».

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:46
    Любой объект летающий по орбите вокруг Земли развивает данную скорость. Другое дело, что многие такие объекты приземляются с точностью плюс-минус пол-Казахстана.
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