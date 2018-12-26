РВСН в присутствии Путина провели пуск сверхзвуковой ракеты «Авангард»

Минобороны провело успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты комплекса «Авангард». На запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — сообщает пресс-служба Кремля.

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.

Путин поздравил создателей «Авангарда», участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.

Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

«Авангард» — межконтинентальный ракетный комплекс, анонсированный Путиным как сверхзвуковое оружие.