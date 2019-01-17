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Для чиновников внутриполитического блока Кремля начали читать лекции — СМИ

09:59, 17.01.2019 97
Для чиновников внутриполитического блока Кремля начали читать лекции — СМИ
Фото: pixabay.com

Для сотрудников внутриполитического блока Кремля начали читать лекции по различным темам.

Сначала среди чиновников провели опрос, один из пунктов которого касался того, каких знаний им не хватает в работе и чему они хотели бы поучиться пишет РБК.

Первая лекция прошла в конце декабря, она касалась повышения личной эффективности сотрудников в обработке поступающей информации, планирования и структурирования задач, говорят два источника, близких к Кремлю.

Также среди возможных тем обсуждались лекции по социологии, истории и различным аспектам повышения личной эффективности сотрудников.

Ранее правительство Татарстана утвердило структуру госзаказа на обучение государственных и муниципальных служащих в 2019 году.

Так, на дополнительное профессиональное образование чиновников из бюджета республики выделят 27,9 млн рублей — 12,5 млн рублей для обучения государственных гражданских служащих и 15,4 млн рублей на обучение муниципальных служащих.

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