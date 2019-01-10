Власти Татарстана направят 27,9 млн рублей на обучение чиновников в 2019 году

Правительство Татарстана утвердило структуру госзаказа на обучение государственных и муниципальных служащих в 2019 году.

Согласно постановлению, на дополнительное профессиональное образование чиновников из бюджета республики выделят 27,9 млн рублей — 12,5 млн рублей для обучения государственных гражданских служащих и 15,4 млн рублей на обучение муниципальных служащих.

Всего в 2019 году планируется обеспечить дополнительное обучение 1,6 тыс. сотрудников республиканских министерств и ведомств, а также 1,9 тыс. муниципальных служащих из городов и районов Татарстана.



Ранее школьница из Альметьевска Регина Сайфуллина на республиканском совещании в Доме правительства РТ рассказала чиновникам, как разработать и реализовать стратегию присутствия в социальных сетях.