Татарстан обошел Москву в рейтинге инновационных регионов России

Татарстан впервые занял второе место в рейтинге инновационных регионов России. Республика обошла Москву и уступила только Санкт-Петербургу.

Ассоциация инновационных регионов представила рейтинг за 2018 год на Гайдаровском форуме.

Эксперты подчеркивают, что в Татарстане растет удельный вес организаций, занимающихся технологическими и нанотехнологическими инновациями. Также растет удельный вес инновационных товаров и услуг, число используемых изобретений и прочее.

Напомним, что в прошлом году республика занимала третье место в рейтинге. Его авторами учитывались несколько показателей: научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.